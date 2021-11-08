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Красноярские компании задолжали за вывоз мусора десятки миллионов рублей

Главная Общество
Красноярск
15:00 8 Ноября 2021
красноярск, мусор
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Красноярские компании задолжали за вывоз мусора десятки миллионов рублей. Точные данные предоставил левобережный регоператор «Красноярская рециклинговая компания». За последнее время были подготовлены документы по взысканию долгов за обращение с ТКО с юридических лиц на сумму более 42 миллионов рублей. Самые большие задолженности в этом списке у ООО «Интернешнл  ресторант брэндс» (более 5, 5 млн рублей), ООО «Сибагропромстрой» (более 4,5 млн), ООО «Стройинвест» (почти 3 млн) и ООО «Леруа Мерлен Восток» (более 2,4 млн) и ООО «Жилищный трест» (1,14 млн). 

Кроме того, подготовлено исковое заявление к ООО «ТС Командор» за период с февраля по сентябрь 2021 года на сумму более 14 млн рублей. В «КРК» отмечают, что предварительно должнику направляли претензию, которая осталась без ответа. Теперь вопрос о возврате долга будет разбирать суд.  

С начала 2020 года и по настоящее время подготовлены и направлены в суды  материалы на общую сумму без малого 132 млн рублей. Причем взыскано и оплачено уже более 81 миллиона. С июля по октябрь свои задолженности перед региональным оператором добровольно (частично или полностью) закрыли 54 юридических лица и ИП.

Судебные приказы получили также и физические лица, более половины задолженностей уже погашено.

В «Красноярской рециклинговой компании» напоминают, что все должники по-прежнему могут обратиться в офис компании и обсудить возможность погашения долга без судебных разбирательств и дополнительных расходов. 

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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