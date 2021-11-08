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В Красноярске завершилось благоустройство ещё двух кольцевых развязок

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Красноярск
15:25 8 Ноября 2021
красноярск, благоустройство
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В Красноярске благоустроили два автомобильных кольца в Ленинском районе. 

На развязке «Глобус» появился газон с чёткой геометрией, дорожки из щебня и местами, где весной будут высаживаться цветы. Основные точки будущей композиции – яблони  Недзвецкого, которым весной придадут форму шаров, и несколько рядов живой изгороди из кизильника и смородины.

На развязке на улице Тамбовской изменён рельеф. Это должно визуально расширить пространство транспортного кольца и добавляет территории выразительности. Кольцо украшает орнамент, выполненный с помощью декоративной щепы, щебня и газонного материала. Летом композицию дополнят петунии разных цветов.

Визуальный эффект благоустройства горожане по достоинству оценят весной, когда все высаженные деревья и кустарники покроются зеленью.

Напомним, что кольцевые дорожные развязки и другие элементы придорожной инфраструктуры в Красноярске начали озеленять в соответствии с новыми тенденциями ландшафтного дизайна три года назад. Эта работа по поручению мэра Сергея Ерёмина ведётся системно и поэтапно во всех районах города.

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