В Красноярске завершилось благоустройство ещё двух кольцевых развязок

В Красноярске благоустроили два автомобильных кольца в Ленинском районе.

На развязке «Глобус» появился газон с чёткой геометрией, дорожки из щебня и местами, где весной будут высаживаться цветы. Основные точки будущей композиции – яблони Недзвецкого, которым весной придадут форму шаров, и несколько рядов живой изгороди из кизильника и смородины.

На развязке на улице Тамбовской изменён рельеф. Это должно визуально расширить пространство транспортного кольца и добавляет территории выразительности. Кольцо украшает орнамент, выполненный с помощью декоративной щепы, щебня и газонного материала. Летом композицию дополнят петунии разных цветов.

Визуальный эффект благоустройства горожане по достоинству оценят весной, когда все высаженные деревья и кустарники покроются зеленью.



Напомним, что кольцевые дорожные развязки и другие элементы придорожной инфраструктуры в Красноярске начали озеленять в соответствии с новыми тенденциями ландшафтного дизайна три года назад. Эта работа по поручению мэра Сергея Ерёмина ведётся системно и поэтапно во всех районах города.