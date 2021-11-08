Новоселье телеканала «Енисей»!

Под Новый 2021 год «Енисей» объявил о том, что начинает строительство новой студии. Надеялись переехать уже весной, но из-за пандемии строительство растянулось почти на год. Но вот все сложности позади и сегодня «Енисей» отметил новоселье!

Татьяна Киреева, директор телеканала «Енисей»:

«Обновление студии, пусть даже и в условиях пандемии – было необходимостью. Мы все понимали, что работа предстоит огромная, и легко не будет, но решаться было надо. Телеканал давно испытывал нехватку студийного пространства. Площадь старой студии - менее 60 квадратных метров. Отсюда выходили 7 наших программ, большинство - в прямом эфире, часто практически без перерыва, друг за другом. Ведь у нас только новостей 6 выпусков в день! Приходилось очень быстро перестраивать свет и камеры на этой небольшой площади. Это создавало дополнительные трудности в работе. Кроме того, у нас есть еще 7 авторских программ, и они тоже нуждались в собственном месте для записи, которого просто не было. В общем, нам остро нужны были новые технические возможности, новые пространства для реализации творческих идей. Теперь они есть».

Проект студии изменялся несколько раз. Павел Щедрухин – руководитель отдела теледизайна телеканала «Енисей»

«Ну, если правду говорить, то я изначально по-другому видел эту студию. Отрисовал проект. Это было невероятно интересно, я еще не работал с такой большой площадью, хотя студии я уже строил раньше. И тут мы столкнулись с реальностью. Оказалось, что многие вещи у нас просто никто не делает. В итоге, например, для создания новостийного стола пришлось изобретать на ходу технологию изготовления. Просто из-за того, что он вот такой необычной формы. Нам пришлось сначала мастерить макет этого стола, потом искать мастеров, которые смогут это изготовить. Но мы находили удивительных людей, которые подхватывали наши идеи и помогали нам в их реализации. В итоге, студия получилась яркая, необычная. Во многом уникальная».

Площадь новой студии телеканала «Енисей» - 500м2. Раньше здесь был небольшой концертный зал с анкерным вторым этажом и витражными окнами. С одной стороны, простора хоть отбавляй, с другой стороны, из-за большой площади остекления, помещение сложное для освещения и хорошей звукоизоляции. Но технические решения нашлись.

Александр Ким, заместитель директора телеканала «Енисей»

«Панорамное остекление имеет один серьезный недостаток – свет, бьющий в окно, «ослепляет» камеры. Эту проблему решили техническими методами: все освещение биколорное. То есть, мы можем менять его температуру от теплого до холодного. Мы можем закрывать окна декорациями, а можем их раздвинуть и работать с дневным светом с панорамным видом из окна. Вторая проблема, которую потребовалось решить – что делать с анкерным этажом? Интересная фишка, но он слишком узкий, оператор с камерой там разместиться не может. Тогда родилась идея оснастить нашу студию роботизированными камерами. Они будут стоять на балконе, а оператор управлять ими из аппаратной, буквально джойстиками».

Плюс камеры-роботы помогут создать почти интимную обстановку, когда ведущий находится один на один с гостем. Видимое отсутствие посторонних поможет гостям чувствовать себя более раскованно, расположит к задушевной беседе, что точно оценят зрители телеканала.

Денис Елисеев, режиссер, оператор телеканала «Енисей»

«Впервые мы наши роботизированные камеры опробовали на Прямой линии губернатора, 9 сентября. Это очень круто и современно. Вы только представьте себе – эти камеры вращаются на 3600 вокруг своей оси. Раньше такого не было! Камеру можно конечно развернуть, но это не быстро, к тому же она привязана к проводам».

Да, именно Прямая линия с губернатором Красноярского края Александром Уссом и была премьерой новой студии. Правда, большая часть ее в тот момент была еще недостроена. Но даже эта часть впечатлила и зрителей, и ведущих: Татьяну Патанину и Яна Ермишова:

Т.П. Когда я впервые увидела эту студию, я подумала, что это какой-то федеральный масштаб! Я в таком еще не работала!

Я.Е. Первое ощущение: неужели это все наше?! Неужели мы в этом будем работать. Потрясающее ощущение. Вот эти невероятные высокие потолки, эти камеры. Было по кайфу и не верилось.

Т.П. Ответственность совсем другая! Даже хочется выправиться как-то!

Я.Е. Теперь у нас собственная выгородка для интервью! Небольшая и очень уютная, а главное, что это только наш уголочек! Это как будто мы всей нашей большой семьей переехали в новую просторную квартиру и у тебя теперь есть своя комната.

К новоселью готовился весь телеканал. Теперь свое пространство есть у каждой программы. И практически весь телеканал готовился к большому переезду выходные и праздничные дни. Сегодня в 6:00 в эфир вышло «Утро на Енисее».

Елена Комович, руководитель редакции утренних программ

"Я счастлива. Я так счастлива была только год назад, когда мы получили «ТЭФИ-регион». К новоселью готовились долго, огромная подготовительная работа, которую никто не видит. Все для зрителя, чтобы он включил телевизор в 6 утра и сказал: «Ах!». Волновались, конечно сильно. Но как только мы вышли в эфир и сказали: «Здравствуйте». Я поняла – вот оно! То, чего я так давно ждала. Простор! Света и цвета много. Студия огромная, высокие потолки, ничего не давит, есть где разгуляться, есть где потанцевать. И мы танцевали и пели, конечно! Новоселье удалось на славу. Зашли с котом на руках, думали он побегает по студии, а он сразу шмыгнул в нишу и только под конец программы показался и сразу запрыгнул на диван, залез на руки к Саше Прудникову. Говорят, это хорошая примета – кот нашел уютное место. Самый трогательный момент – это, конечно, звонки от зрителей. Нас поздравляли из самых разных уголков края, читали стихи. Спасибо вам, дорогие, за это утро! "

Зрители растрогали и ведущих. Наталья Варфоломеева, ведущая программы «Утро на Енисее».

«Так приятно было слышать от людей теплые слова. Нас приглашали в гости, и мы обещаем всем, что обязательно приедем! Но и зрителей мы тоже ждем в гости. Сейчас подумываем, как организовать экскурсии в нашей новой студии. Что-то придумаем обязательно, а пока смотрите нас каждое утро. Мы теперь будем еще динамичнее, интереснее. Будет постоянная смена локаций. Потолки эти высоченные и простор. Сегодня всем места хватило и танцевальному коллективу, и музыкантам! И так теперь будет каждый день! "



Валерий Сенькин, ведущий программы «Утро на Енисее»

«А мне Наташа потанцевать не разрешила. Сказала, что я не пластичный. Это мы так шутим, конечно. Пусть для вас профессионалы танцуют. А я и так найду, где развернуться, я все выходные учился ходить в нашей новой студии. Я достиг успеха, теперь у меня руки не вываливаются из кадра!».

Марина Моргунова, ведущая программы «Утро на Енисее»

«Все гости, которые были сегодня в студии, оценили наши интерьеры. Мне это, как хозяйке очень приятно. Потому что все красиво, стильно, современно. Такой студией хочется хвастаться по-хорошему. Поэтому, гостей будем еще больше звать! Самых интересных, самых известных людей».

Сразу после программы «Утро на Енисее» эстафетную палочку новоселья подхватили Новости.

Сергей Литвинов – Руководитель редакции новостей.

"Переезд – это всегда стресс, но это приятные хлопоты. Да, мы работали все выходные, чтобы сегодня выйти и все было идеально! И у нас получилось! Это очень круто! Новая студия для нас - это не только визуальные изменения. Эти объемы заставят подтянуться всех: и корреспондентов, и операторов, и ведущих. Такой студии надо соответствовать! Новости – это достаточно консервативный жанр, но не скучный! Мы теперь будем еще более стильными, современными, а главное – технологичными. У нас теперь для этого есть все!"

Телеканал «Енисей» с декабря 2019 года вещает в формате HD, что дает возможность зрителю видеть качественную картинку. Его можно найти во всех кабельных сетях края на 21 кнопке, Программы «Енисея» можно смотреть и на цифровом канале ОТР. «Енисей» входит в самые популярные спутниковые телесистемы, благодаря чему его зрители – не только жители Красноярского края, но и практически всей России и даже соседнего Казахстана. Такая широкая зрительская география заставляет «держать марку», не останавливаться на достигнутом, развиваться. И новая студия дает много возможностей, позволяет смелее фантазировать, чтобы каждый день удивлять зрителя.

Александр Ким, заместитель директора телеканала «Енисей»

«Мы получили инструмент для будущей работы. Эту студию можно будет и еще модернизировать, она это позволяет. А творческий процесс нас заставит двигаться дальше. Как-то еще по-новому использовать окна, может быть дополнить студию тросовыми системами, поработать еще по свету. В общем, мы только начинаем».

Сегодня стартовала новая эпоха телеканала «Енисей». Все программы будут вещать из новой студии, каждая найдет, чем удивить и порадовать зрителя. А вам остается только настроится на любимый телеканал. Добро пожаловать с нами в нашу новую эпоху!

Фото: ©ТК "Енисей"