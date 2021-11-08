В Красноярске уничтожили заражённую айву

Специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю на одном из оптовых плодовоовощных рынков проведён карантинный фитосанитарный контроль партии подкарантинной продукции — айвы свежей. Её привезли в Красноярск из Республики Кыргызстан.

По результатам экспертизы в свежей айве выявили восточную плодожорку.

Завоз плодожорки происходит во время транспортирования её с плодами, посадочным материалом и тарой.

Лицо, осуществившее ввоз продукции на территорию России, привлечено к административной ответственности по ст. 10.2. КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) наложением штрафов. Заражённая продукция уничтожена.

Фото: ukrsn.ru