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В Красноярске уничтожили заражённую айву

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Красноярск
14:47 8 Ноября 2021
россельхознадзор, уничтожение, фрукты, красноярск, происшествия, общество, заражение
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Специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю на одном из оптовых плодовоовощных рынков проведён карантинный фитосанитарный контроль партии подкарантинной продукции — айвы свежей. Её привезли в Красноярск из Республики Кыргызстан.

По результатам экспертизы в свежей айве выявили восточную плодожорку.

Завоз плодожорки происходит во время транспортирования её с плодами, посадочным материалом и тарой.

Лицо, осуществившее ввоз продукции на территорию России, привлечено к административной ответственности по ст. 10.2. КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) наложением штрафов. Заражённая продукция уничтожена.

Фото: ukrsn.ru

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