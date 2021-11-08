В Ачинске ищут пропавшую 16-летнюю девочку

В Ачинске, 5 ноября пропала 16-летняя девочка. По данным волонтёров общественной организации «Поиск пропавших детей», в полдень она ушла из дома, но так и не вернулась. В полиции сообщили, что до настоящего времени местонахождение подростка неизвестно.

О пропаже несовершеннолетней в правоохранительные органы заявила её мать. Известно, что девочка ранее неоднократно уходила из дома.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просят позвонить в полицию Ачинска (39151) 97-002 или волонтёрам +7 950 99-66-066.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости