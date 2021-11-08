В нацпарке «Красноярские Столбы» пострадали три туриста

С 30 октября по 7 ноября на территории национального парка «Красноярские Столбы» были закрыты все помещения сервисного и туристического центров на Перевале, научно-познавательный центр «Столбы» в Гранитном карьере. Отдельный пост краевого учреждения «Спасатель», расположенный на территории национального парка, продолжал свою работу.

Нерабочие дни некоторые жители решили провести в «Красноярских Столбах».

6 ноября в дневное время специалисты краевого учреждения «Спасатель» два раза выезжали по обращению женщин, которые почувствовали себя плохо. Их доставили до ул. Свердловской и передали родственникам, сообщается в официальной группе «ВКонтакте» агентства ГО ЧС Красноярского края.

Ближе к вечеру в районе скалы «Бабка» заблудился мужчина. Он позвонил спасателям и попросил о помощи. Спасатели установили его местонахождения и с помощью телефонной связи вывели его на основную тропу к кордону «Нарым».

Специалисты краевого учреждения «Спасатель» напомнили, что необходимо соблюдать правила безопасности, не сходить с троп и без подготовки не покорять вершины национального парка.

Фото: vk.com/public192457752