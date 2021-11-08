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Обнуление QR-кодов произошло из-за сбоев в программе

Главная Общество
Красноярск
14:00 8 Ноября 2021
красноярск, вакцинация, эпидемия
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Обнуление QR-кодов произошло из-за сбоя программы, сообщает федеральный оперштаб. На самом портале «Госуслуг» сообщается, что в течение дня будут восстановлены прежние сроки действия сертификата.

Напомним, что сегодня красноярцы узнали, что их сертификаты о вакцинации «потеряли» полгода. Многие очень удивились, получив на входе в ТРЦ известие о том, что их сертификаты просрочены. В краевом минздраве для sibnovosti.ru пояснили, что решение о сокращении сроков действия сертификатов о вакцинации принимают на федеральном уровне и никаких распоряжений к ним не поступало.

Оперштаб сообщил, что всё случилось из-за сбоя при обновлении ПО сайта. На Госуслугах можно направить жалобу по поводу аннулированного QR-кода, после чего придёт новый, временный QR-код, который действителен две недели. Старый сертификат также сохраняется в личном кабинете.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

 

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