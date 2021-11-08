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Школьница из Лесосибирска стала чемпионом Красноярского края по чтению вслух

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Красноярск
14:20 8 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, чемпионат, победа, чтения
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В краевой столице завершился региональный этап Всероссийского чемпионата по чтению вслух «Страница 22». Участие приняли более 400 школьников Красноярского края. Ангелина Челнокова из Лесосибирска стала победительницей и представит наш регион в финале, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

— Принимаю участие уже третий раз. Главное — никогда не сдаваться. В чемпионате важную роль играют подготовка и частичка везения. Благодарю организаторов за комфортные условия проведения, осталась очень довольна, — поделилась Ангелина.

На первом этапе участники должны были зарегистрироваться и отправить заявку на участие своему школьному куратору Российского движения школьников. Далее прошедшие попадали в муниципальный этап, во время которого участники должны были прийти в указанное место либо принять участие в онлайн-формате и прочитать «вслепую» отрывок классического произведения мировой литературы. Победитель этапа в муниципальном образовании записывал чтение конкурсного стихотворения, посвящённого теме «Наука» на видео, которое публиковалось в сообществе «РДШ Красноярский край» для голосования. По итогам выбрали 48 полуфиналистов. В полуфинале определили восемь финалистов чемпионата в Красноярском крае.

Фото: © Ангелина Челнокова

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