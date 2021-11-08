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На Семафорной насмерть сбили мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте

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Красноярск
14:03 8 Ноября 2021
общество, происшествия, красноярск, пешеходы, смерть, дтп, гибдд
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Как рассказали в ГИБДД, 7 ноября в вечернее время 43-летний водитель ехал на Mitsubishi Pajero и сбил мужчину на ул. Семафорная в районе дома №471«А». Пешеход был в тёмной одежде и переходил проезжую часть в неположенном месте.

Мужчину доставили в медицинское учреждение, где он скончался.

Проводится проверка.

Напомним, 31 октября на ул. Алексеева сбили 14-тилетнего подростка, который возвращался домой и решил перейти дорогу в неположенном месте. При этом регулируемый пешеходный переход находился в двухстах метрах. Из дворового проезда выезжала Honda. Водитель не заметил школьника. В результате ДТП мальчика госпитализировали с тяжёлыми травмами. 

Сотрудники ГИБДД напоминают, что пешеход – это самый уязвимый участник дорожного движения. Нарушение правил перехода дороги может иметь необратимые последствия. Родителям нужно проконтролировать, каким маршрутом ходят их дети, и рассказать об опасности перехода проезжей части в неположенном месте.

Фото: © Сергей Пятаков / РИА Новости

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