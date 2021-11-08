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Красноярские судебные приставы нашли автомобиль должника на сайте объявлений

Главная Общество
Красноярск
13:45 8 Ноября 2021
красноярск, долг
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В Красноярске должница хотел продать автомобиль через сервис объявлений, но вместо покупателя на встречу с ней пришёл судебный пристав, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

Владелица Lada накопила 38 штрафов ГИБДД, большая часть из которых – по административным протоколам за превышение скорости. Общая сумма долга составила более 32 тысяч рублей, однако должница игнорировала оплату  задолженности. В итоге вместо заключения сделки гражданке, не оплатившей дорожные штрафы в срок, пришлось погасить долг, чтобы избежать ареста авто.

«В результате задолженность по штрафам, а также исполнительский сбор в размере 7 % от суммы долга были оплачены полностью», – говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов 

 
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