Красноярские судебные приставы нашли автомобиль должника на сайте объявлений

В Красноярске должница хотел продать автомобиль через сервис объявлений, но вместо покупателя на встречу с ней пришёл судебный пристав, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

Владелица Lada накопила 38 штрафов ГИБДД, большая часть из которых – по административным протоколам за превышение скорости. Общая сумма долга составила более 32 тысяч рублей, однако должница игнорировала оплату задолженности. В итоге вместо заключения сделки гражданке, не оплатившей дорожные штрафы в срок, пришлось погасить долг, чтобы избежать ареста авто.

«В результате задолженность по штрафам, а также исполнительский сбор в размере 7 % от суммы долга были оплачены полностью», – говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов