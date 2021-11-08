В шарыповской городской больнице появился новый рентген-комплекс за 17 миллионов рублей

Новое оборудование больница получила по программе модернизации.

На данный момент проходит оформление необходимой документации, подключение аппаратуры. Приём пациентов начнут в конце ноября.

Новый рентген-комплекс рассчитан на три рабочих места, и обеспечен функциями рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии. На новом оборудовании можно проводить до 40 исследований в смену. Новое оборудование позволит расширить возможности диагностики и повысить качество снимков, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

— Оборудование установлено в терапевтическом корпусе. Помещения, выделенные для рентген-службы, отремонтированы. Врачи и лаборанты прошли обучение на рабочем месте, — рассказал Павел Чеботарь, главный врач шарыповской городской больницы.

Напомним, в городской больнице г. Шарыпово появился аппарат для длительного мониторирования сердечной деятельности, стоимостью 573, 3 тыс рублей. Холтер приобретён по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Красноярского края».

— Трудно представить работу кардиолога без холтеровского исследования — регистрации показаний ЭКГ в течение длительного времени, проводящийся в условиях обычной жизни пациента. Такая оценка работы сердца обладает высокой диагностической значимостью, — рассказал Павел Чеботарь, главный врач Шарыповской больницы.

С помощью прежнего Холтера исследования в больнице проводят более 5 лет. Его мощности не хватало для необходимого объёма из-за высокой востребованности процедуры. Дополнительные возможности для районных пациентов появились благодаря масштабной федеральной программ

Фото: gorodsharypovo.ru