На территории заповедника в Красноярском крае незаконно выловили трёх особей кабарги

Трое жителей Ермаковского района в середине октября проникли на территорию биосферного Саяно-Шушенского заповедника. Браконьеры расставили на тропах петли для охоты на диких животных. В ловушки попали три особи кабарги, которые погибли на месте. Сумма ущерба — 180 тысяч рублей. Злоумышленники планировали добыть мускусные железы кабарги.

Подозреваемых задержали и доставили в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 5 лет.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по региону