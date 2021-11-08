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Виновник ДТП с 5 погибшими приговорён к 4 годам и 4 месяцам колонии-поселения

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Красноярск
13:13 8 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, дтп, смерть, приговор
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Житель Кемеровской области признан виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

18 мая мужчина ехал на грузовом автомобиле с фургоном со скоростью около 70 км/час по автодороге Р-255 «Сибирь» в Ачинском районе. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. Водитель и четыре пассажира легковой машины погибли на месте.

Виновнику назначено наказание — лишение свободы сроком на 4 года 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 8 месяцев.

Гражданский иск потерпевшей удовлетворён судом на сумму 700 тыс рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: © прокуратура Красноярского края

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