Действие QR-кодов на госуслугах сократилось на шесть месяцев

Срок действия QR-кодов от прививок сократили до полугода. Ранее сертификаты были действительны один год после прививки. Об этом свидетельствуют изменения на Госуслугах.

О том, что срок действия QR-кода могут сократить до полугода при ухудшении эпидемиологической ситуации, стало известно ещё в августе. Это следует из обновлённых рекомендаций Минздрава РФ по порядку проведения вакцинации против COVID-19.

«Срок действия сертификата – один год. В случае ухудшения эпидситуации он может быть ограничен до шести месяцев», — сообщается на сайте министерства.

В краевом минздраве пояснили, что решение о сокращении сроков действия сертификатов о вакцинации принимают на федеральном уровне и никаких распоряжений к ним не поступало.

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