Житель Назаровского района накопил задолженность по алиментам 177 тысяч рублей

32-летний житель Назаровского района долго не выплачивал алименты дочери и сыну. В итоге он накопил долг около 177 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автомобиля мужчины и наложил арест на его банковские счета. Данные меры не помогли. Тогда пристав привлёк должника к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В итоге суд назначил должнику 50 часов обязательных работ. Тогда мужчина решил сменить место работы, чтобы погасить долг и иметь возможность платить алименты своевременно.

Остаток задолженности на сегодняшний день — около 20 тысяч рублей. После полного погашения долга мужчина должен будет оплатить исполнительский сбор.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю