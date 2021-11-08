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На Таймыре рыбаки незаконно выловили более 230 особей рыбы белых пород

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Красноярск
12:25 8 Ноября 2021
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Во время оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2021» при патрулировании акватории Енисея сотрудники полиции задержали жителей Дудинки 1997 и 1998 годов рождения. Они с помощью сетей и лодки с подвесным мотором выловили 226 экземпляров арктического омуля и 6 экземпляров муксуна. Разрешительные документы у них отсутствовали. Материальный ущерб — более 230 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по статье — 5 лет лишения свободы.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним ещё об одном случае. 36-летний жительАчинска с июня по август 2020 года на надувной лодке на реке Чулым в районе дер. Бирилюссы Бирилюсского района сетью незаконно выловил три экземпляра рыбы вида осётр сибирский, занесённого в Красную книгу РФ. Сумма материального ущерба водным биологическим ресурсам - более 480 тысяч рублей. 

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации). 

Обвиняемый признал вину и возместил ущерб. 

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. 

Фото: 24.мвд.рф

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