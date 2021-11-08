8 ноября
Красноярск
погода +4 °C
71.49
 
€ 82.81
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Суд приговорил брата экс-министра лесного хозяйства Красноярского края к пяти годам условного срока

Главная Общество
Красноярск
12:20 8 Ноября 2021
красноярск, суд, взятка
версия для печати Ico_print

В Красноярске осудили брата бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края и гендиректора одной из коммерческих организаций Юрия Маслодудова по обвинению в крупной взятке. Пресс-служба краевого СК сообщила, что с марта 2018 по март 2020 года тогда ещё министр краевого лесхоза Димитрий Маслодудов осуществлял покровительство лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг», учредителями и фактическими руководителями которой являлись знакомые его родного брата Юрия.

«Подсудимый, в силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО «Краслесторг». За два года учредители передали подсудимому более семи миллионов рублей, из которых более 3,5 миллиона рублей он передал своему брату – Димитрию Маслодудову», – говорится в сообщении.

На имущество подсудимого наложен арест на общую сумму свыше 9 миллионов рублей. Суд назначил Юрию Маслодудову наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере двукратной суммы взятки в размере 7 миллионов 120 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

 

Уголовное дело в отношении бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 290 УК РФ находится на стадии предварительного расследования.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

 

 
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские судебные приставы нашли автомобиль должника на сайте объявлений

Красноярские судебные приставы нашли автомобиль должника на сайте объявлений

8 Ноября 2021 г.
Вместо продажи, автолюбительнице пришлось погасить штрафы
Новости Красноярска: На территории заповедника в Красноярском крае незаконно выловили трёх особей кабарги

На территории заповедника в Красноярском крае незаконно выловили трёх особей кабарги

8 Ноября 2021 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота»
Новости Красноярска: Виновник ДТП с 5 погибшими приговорён к 4 годам и 4 месяцам колонии-поселения

Виновник ДТП с 5 погибшими приговорён к 4 годам и 4 месяцам колонии-поселения

8 Ноября 2021 г.
Приговор не вступил в законную силу
Новости Красноярска: Житель Назаровского района накопил задолженность по алиментам 177 тысяч рублей

Житель Назаровского района накопил задолженность по алиментам 177 тысяч рублей

8 Ноября 2021 г.
Благодаря судебным приставам отец двоих детей начал выплачивать долг
Новости Красноярска: Действие QR-кодов на госуслугах сократилось на шесть месяцев

Действие QR-кодов на госуслугах сократилось на шесть месяцев

8 Ноября 2021 г.
Изменились даты на Госуслугах
Новости Красноярска: На Таймыре рыбаки незаконно выловили более 230 особей рыбы белых пород

На Таймыре рыбаки незаконно выловили более 230 особей рыбы белых пород

8 Ноября 2021 г.
Материалы уголовного дела направлены в суд
Новости компаний
02/11
Регистрация компании в Швейцарии
02/11
Лаборатория Университета Решетнёва «Малые космические аппараты» выиграла грант на создание еще одного космического спутника
28/10
Получение вида на жительство в Европе за инвестиции
28/10
Алексей Ткачев: «Надо разбираться, где серьезный поставщик, а где фирма „Рога и копыта“»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

7 Ноября 2021 г.
Губернатор Красноярского края подписал изменения в указ об ограничительных мерах.
Новости Красноярска: Специалисты ЦУР ответили на самые частые вопросы красноярцев о QR-кодах

Специалисты ЦУР ответили на самые частые вопросы красноярцев о QR-кодах

4 Ноября 2021 г.
Медотвод от вакцинации не принимают
Новости Красноярска: В Туве после гибели сестер возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц

В Туве после гибели сестер возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц

3 Ноября 2021 г.
У следствия есть претензии к целому ряду госструктур
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru