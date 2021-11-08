Суд приговорил брата экс-министра лесного хозяйства Красноярского края к пяти годам условного срока

В Красноярске осудили брата бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края и гендиректора одной из коммерческих организаций Юрия Маслодудова по обвинению в крупной взятке. Пресс-служба краевого СК сообщила, что с марта 2018 по март 2020 года тогда ещё министр краевого лесхоза Димитрий Маслодудов осуществлял покровительство лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг», учредителями и фактическими руководителями которой являлись знакомые его родного брата Юрия.

«Подсудимый, в силу своего должностного положения давал указания должностным лицам подведомственных лесничеств, расположенных на территории Енисейского района, осуществлять подбор и оформление участков как под санитарные, так и иные виды рубок, с последующим предоставлением их ООО «Краслесторг». За два года учредители передали подсудимому более семи миллионов рублей, из которых более 3,5 миллиона рублей он передал своему брату – Димитрию Маслодудову», – говорится в сообщении.

На имущество подсудимого наложен арест на общую сумму свыше 9 миллионов рублей. Суд назначил Юрию Маслодудову наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере двукратной суммы взятки в размере 7 миллионов 120 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 290 УК РФ находится на стадии предварительного расследования.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков