В Красноярске осудили грабителя, срывавшего золотые украшения с женщин

В Красноярске суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в серии грабежей, совершённых в июле 2020 года.

Две женщины обратились в полицию и рассказали, что неизвестный сорвал с них золотые цепочки. Пострадавшие смогли описать нападавшего. В результате сотрудники уголовного розыска установили личность грабителя и задержали его. Им оказался ранее судимый 40-летний местный житель.

Ущерб от противоправных действий грабителя составил свыше 60 тысяч рублей. Во всех случаях жертвами злоумышленника становились женщины. Мужчина, удерживая одной рукой плечо жертвы, другой срывал золотые украшения. Похищенное имущество он сбывал третьим лицам, а полученные деньги тратил на личные нужды.

В отношении мужчины следственным отделом №6 СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Свердловский районный суд Красноярска вынес обвинительный приговор и назначил мужчине 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости