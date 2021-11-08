За полярным кругом начали делать операции по эндопротезированию тазобедренного сустава

Операция состоялась в рамках реорганизации травматологической службы Норильска. Основная цель — увеличение доступности высокотехнологичной помощи и развитие экстренной помощи по травматологии и ортопедии для жителей севера.

Хирурги-травматологи ККБ приезжают на вахту в Норильск, а специалисты-травматологи из Норильска приезжают на обучение-стажировку в краевую больницу, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

— Это позволит не только освоить травматологам технологию эндопротезирования, но и поднять уровень травматологической помощи. В скором будущем норильские врачи смогут сами проводить такие операции, — пояснил главный внештатный специалист-травматолог минздрава Алексей Лубнин.

Такие хирургические вмешательства важны в первую очередь для пожилых людей, так как операция помогает сохранить активность и качество жизни после перелома шейки бедра. Первой пациенткой стала 64-летняя женщина с переломом шейки бедра. Операция прошла успешно, женщина чувствует себя удовлетворительно. Следующей пациенткой станет жительница Дудинки. Операции продолжат и на следующей неделе.

Раньше таких пациентов транспортировали воздушным транспортом в Красноярск, но это финансово затратно, также рейс зависел от погоды, да и северные пациенты находились в общей очереди.

Напомним, благодаря национальному проекту Здравоохранение на базе межрайонного центра в Оганере заработал сосудистый центр, который обеспечивает достойный уровень помощи пациентам с сердечнососудистыми заболеваниями. Закуплено высокотехнологичное оборудование для лечения пациентов с онкологией. Благодаря курированию северных врачей краевыми специалистами стало возможным внедрять «на месте» современные технологии.

Фото: kraszdrav.ru