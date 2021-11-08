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В Красноярском аэропорту разъяснили актуальные правила перелётов

Главная Общество
Красноярск
11:35 8 Ноября 2021
красноярск, аэропорт
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В аэропорту Красноярска разъяснили правила перелётов, связанные с коронавирусом. Так, для входа в здание авиахаба QR-код не требуется, как и результаты ПЦР-теста или сертификат о вакцинации для внутренних рейсов.

«Но не забывайте, что в большинстве регионов при заселении в гостиницы, посещении торговых центров, кинотеатров, кафе и других общественных мест могут потребоваться индивидуальные QR-коды. Обязательно уточняйте эту информацию перед полётом», – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

За подробной информацией просят обращаться в комментарии или в сообщения группы.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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