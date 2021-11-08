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В Красноярском крае из-за фальсификации протоколов общих собраний жильцов домов возбуждено 16 уголовных дел

Главная Общество
Красноярск
11:30 8 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, прокуратура
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Как сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края, в октябре ООО УК «Красноярье», ООО УК «Базис», ООО УК «Возрождение», ООО УК «Инвест-Сервис», ООО УК «Красноярье», ООО УК «Щит» направлены в орган жилищного контроля края сфальсифицированные протоколы и решения общих собраний собственников многоквартирных домов с целью внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ.

Приняты решения об отказе во внесении изменений в реестр и возврате заявления и документов или исключении из реестра лицензий 26 многоквартирных домов. Каждому факту фальсификации указанных документов, действиям должностных лиц управляющих организаций будет дана уголовно-правовая оценка.

Всего с начала года из-за установленных фактов фальсификации решений собственников исключён из реестра лицензий управляющих организаций 51 многоквартирный дом, возбуждено и расследуется 16 уголовных дел.

Проверки продолжаются.

Фото: © Александр Ратников / ИА PrimaMedia

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