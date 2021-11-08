Роспотребнадзор выяснил причину ожога роговицы глаз в детском центре Красноярска

Роспотребнадзор закончил расследование по делу об ожоге случаям ожога роговицы глаз у посетителей игрового клуба «Sova» в Красноярске. Пострадало 15 человек.

Напомним, что инцидент случился в детском центре SoVa на Светлогорской, 11а. Компания отмечала там день рождения, а вечером все почувствовали жжение в глазах.

«В ходе расследования установлено, что во время проведения праздничного мероприятия в помещении были включены две бактерицидные лампы открытого типа. Это привело к облучению детей и взрослых. Нахождение людей во время работы данных устройств является нарушением санитарных норм и правил. В ходе проверки также выявлено отсутствие документации на данные бактерицидные лампы и журналов регистрации и контроля их работы», – сообщается на telegram-канале главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева.

Кроме этого, клуб организован не юридическим лицом, а физическим. В ведомстве обратили внимание, что для получения качественной и безопасной услуги нужно крайне ответственно относиться к выбору исполнителей, особенно когда речь идёт о детях.

По результатам расследования возбуждено дело об административном правонарушении по ст.6.4 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» КоАП РФ. Решается вопрос о подготовке искового заявления о запрете физическому лицу заниматься данным видом деятельности. Пострадавшим рекомендовано обратится в суд для компенсации причинённого вреда.

Фото: © Павел Бедняков / РИА Новости