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40 человек спасли пожарные за неделю

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Красноярск
11:05 8 Ноября 2021
общество, происшествия, пожары, в красноярском крае, дтп, мчс
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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С 1 по 7 ноября сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края совершили 1 039 выездов, из них 168 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 45 человек вывели из огня.

На тушения привлекались более 1 300 человек личного состава и 380 единиц техники. Добровольная пожарная охрана привлекалась 15 раз.

Также на прошедшей неделе сотрудники МЧС 26 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 28 жителей Красноярского края.

26 выездов совершили поисково-спасательные формирования, в 10 случаях оказывалась помощь, спасено 3 человека.

Напомним, 3 ноября в ночное время, в селе Арейское Емельяновского района в пожаре погиб 64-летний мужчина. Пожар возник в ночное время, когда потерпевший спал. Очаг возгорания зафиксирован в месте расположения печи. Предположительно причиной возгорания стала неисправность печного отопления, либо нарушение правил эксплуатации печи. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило от соседей.

По данному факту следственным отделом по Емельяновскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка. 

В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования для установки точной причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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