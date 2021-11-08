Из-за водителей «маршруток» в Красноярске пострадали 12 человек

Инспекторы ГИБДД регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия по контролю за соблюдением водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых правил и условий безопасных перевозок, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Метод «скрытого контроля» — один из эффективных методов профилактики нарушений ПДД среди водителей общественного транспорта. Автоинспекторы на патрульном автомобиле двигаются за автобусом по его маршруту и фиксируют нарушения ПДД. На конечной остановке сотрудники ГИБДД показывают водителю его нарушения, проводят профилактическую беседу о недопущении подобных ситуаций и привлекают водителя к ответственности.

В октябре по вине водителей общественного транспорта произошло 9 ДТП, травмы получили 12 человек.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о нарушениях правил дорожного движения водителями «маршруток», а также в случаях, если состояние водителя вызывает опасения (заметны усталость или признаки опьянения) по телефону 226-85-91.

Фото: vk.com/gibdd24