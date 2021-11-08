Сотрудники МЧС предупредили о гололёде и гололедице

Гололёд — наслоения льда вследствие замерзания влаги. Он появляется при резком понижении температуры или при резком повышении (если до этого было морозно). Гололедица — снежный накат на дорогах. Также это слой льда, появляющийся на поверхности земли из-за замерзания воды или талого снега без резкого похолодания.

Гололёд и гололедица могут привести к ДТП и человеческим жертвам. К примеру, 30 октября в вечернее время на трассе «Р-255» в Козульском районе грузовой автомобиль занесло поперёк дороги, он столкнулся с бензовозом и легковой машиной.

В октябре случилось более 160 ДТП, на которые выезжали сотрудники МЧС, а с начала года — свыше 1 500. Было спасено около 800 человек.

Сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю рекомендуют водителям быть осторожными. Важно соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, убеждаться в безопасности манёвров. Во время метели нужно сбросить скорость, ведь видимость снижается.

Пешеходы должны переходить дорогу только в разрешённых для этого местах. За городом в обязательном порядке пешеходы должны носить световозвращающие элементы на одежде.