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Арестованная за эротическую фотосессию на фоне Кремля порноактриса оказалась краснояркой

Главная Общество
Красноярск
10:25 8 Ноября 2021
красноярск, актриса, кремль
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Порноактриса Рита Фокс, приговорённая к двум неделям ареста Тверским районным судом Москвы, оказалась уроженкой Красноярска. Об этом девушка рассказала на своём telegram-канале.

Её признали виновной по статье КоАП «Мелкое хулиганство, нарушающее общественный порядок при явном неуважении к обществу» за снимок с оголёнными ягодицами на фоне Кремля.

«Я хочу, чтобы вы узнали меня настоящей. За последние несколько дней здесь прибавилось достаточно много новых людей. Но практически все пришли сюда, увидев мою попу на фоне Кремля, не узнав обо мне ничего более.⁣⁣⠀А кто же такая та самая Rita Fox? Почему Рита? Ведь Ксюша!⁣⁣⠀
Да, действительно, моё настоящее имя – Ксения. ⁣⁣Рита – тоже я, но совсем другая я. ⁣⁣Почему так? В душе я та самая Ксюша. Маленькая, хрупкая и беззащитная девочка. Ксюша, которая боится делать резкие шаги вперёд. Она боится рисковать. Будь я просто «Ксюшей», я бы уже обзавелась мужем и 2 детьми с собакой, сидя в Красноярске (да, я из Красноярска)», – пишет звезда эротического видео.

Отметим, максимальное наказание по статье – 14 суток из 15 возможных.

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