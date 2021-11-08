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В Кежемском районе автобус с пассажирами съехал в кювет

Главная Общество
Красноярск
09:25 8 Ноября 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, дтп, автобус
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6 ноября в районе 9:30 в Кежемском районе на 3-м км автодороги Кодинск-Богучаны водитель автобуса ПАЗ, перевозивший 5 пассажиров по маршруту Хребтовый-Богучаны, не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадавших нет. Пассажиров направили в Богучаны другим автобусом.

Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Напомним, прокуратура Красноярского края организовала проверку в связи с опрокидыванием вахтового автобуса.

6 ноября около 16 часов  в Северо-Енисейском районе на 235-м км автодороги Епишино — Северо-Енисейск водитель автобуса не справился с управлением и автобус завалился на правый бок.

В результате ДТП в больницу Северо-Енисейска были доставлены двое мужчин. Всего в автобусе было 28 человек.

Фото: vmo24.ru

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