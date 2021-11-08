64 ачинских чиновника привлекли к ответственности за занижение доходов

Муниципальные служащие администрации г. Ачинска и Ачинского района и руководители подведомственных им организаций в справках о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера предоставили неполные и недостоверные сведения.

Отдельные должностные лица помимо заработной платы по основному месту работы не указали сведения о полученном ином доходе. Выявлены факты занижения размеров доходов, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

В итоге 64 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению нарушений и недопущению их в дальнейшем.

Фото: © прокуратура Красноярского края