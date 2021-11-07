На новой рабочей неделе в Красноярск придет потепление

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, в понедельник, 8 ноября, в Красноярске потеплеет до +4 градусов. Будет пасмурно, но осадков не ожидается.



Во вторник термометр покажет +3°, а облачность сохранится. Среда должна стать самым теплым днем на рабочей неделе и подарить тепло до +5 градусов. Возможен даже небольшой дождь. В четверг синоптики обещают похолодание до +3°, незначительную облачность и снег с дождем.



В пятницу температура окажется у нуля и начнет холодать, тогда и вернется морозная погода.



Фото: Александр Жуковец