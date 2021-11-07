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Количество зарегистрированных людей с коронавирусом продолжает увеличиваться в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
16:44 7 Ноября 2021
общество, в мире, в россии, в красноярском крае, здоровье
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За минувшие сутки в Красноярском крае коронавирус обнаружили у 721 жителя региона.


Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Красноярске - 163, Ачинск - 39 и Минусинск - 36. Под медицинским наблюдением за ближайшие сутки оказались ещё 4 213 жителей края. За последние сутки в регионе проведено 8 137 тестов на COVID-19.
Умерших за сутки от ковида в крае - 30 человек.

Количество зарегистрированных людей с коронавирусом продолжает увеличиваться в Красноярском крае


Таким образом, за всё время в регионе лабораторно подтверждён 136 222 случая заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 48 070 контактных человек. А тестов за все время проведено 4 037 200.


Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

Графика: © yandex.ru/covid19/stat

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