Количество зарегистрированных людей с коронавирусом продолжает увеличиваться в Красноярском крае

За минувшие сутки в Красноярском крае коронавирус обнаружили у 721 жителя региона.



Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Красноярске - 163, Ачинск - 39 и Минусинск - 36. Под медицинским наблюдением за ближайшие сутки оказались ещё 4 213 жителей края. За последние сутки в регионе проведено 8 137 тестов на COVID-19.

Умерших за сутки от ковида в крае - 30 человек.



Таким образом, за всё время в регионе лабораторно подтверждён 136 222 случая заболевания COVID-19. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 48 070 контактных человек. А тестов за все время проведено 4 037 200.



Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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