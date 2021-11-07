В Красноярском крае продлили правило предъявления qr-кодов в ТРЦ на неопределенный срок

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал изменения в указ об ограничительных мерах для противодействия распространения коронавируса

— Продляется проверка QR-кодов при входе на массовые культурные и спортивные мероприятия, а также при входе в торгово-развлекательные центры до улучшения эпидемической ситуации;

— Установлен запрет для лиц до 18 лет посещать ТРЦ без сопровождения родителей (за исключением обслуживания навынос).

Как сообщает на своем телеграм-канале депутат Заксобрания края Илья Зайцев, новые ограничения планируют ввести в Красноярском крае после заседания оперативного штаба в ближайшие дни.

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