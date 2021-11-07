Все школьники Красноярского края с 8 ноября продолжат учебу в очном формате

В правительстве Красноярского края опровергли информацию о продолжении дистанционного обучения учениками 9-х и 11-х классов из Железногорска, Зеленогорска и Сосновоборска.

Как сообщается, это всё фейки и все школьники Красноярского края с 1 по 11 класс 8 ноября продолжат учиться в очном формате. За исключением тех классов, которые находятся на карантине. Также пресс-служба краевого правительства отмечает, что решение о переводе классов на дистанционное обучение надо согласовать с министерством образования Красноярского края.

«Никаких решений о переводе учреждений образования на дистанционку в регионе не принималось», — сообщили в краевом министерстве образования.

Фото: © Сергей Ещенко / РИА Новости