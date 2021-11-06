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За сутки в Красноярском крае коронавирусом заразилось 719 человек

Главная Общество
Красноярск
17:00 6 Ноября 2021
красноярск, эпидемия
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За минувшие сутки в Красноярском крае коронавирус обнаружили у 719 жителей региона.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Красноярске (160), Канске (42) и Назарове (28).

Под медицинским наблюдением оказались ещё 4 235 жителей края, остаются под наблюдением 47 411 контактных больных. За последние сутки в регионе проведено 5 797 тестов на COVID-19.

Таким образом, за всё время в регионе подтверждён 135 501 случай заболевания COVID-19.

Напомним, что на момент 2 ноября вакцинировано от коронавируса 44,4 % взрослого населения края. Первым компонентом вакцинировался 1 миллион 44 тысячи человек, завершили вакцинацию — почти 1 миллион жителей региона.

Фото: vk.com/shtabkrskstate  

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