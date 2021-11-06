Трек красноярского музыканта попал в официальный трибьют «Тату»

Трек 16-летнего музыканта из Красноярска попал в официальный трибьют группы «Тату».

Свою известность Иван Дмитриенко начал арабатывать, выкладывая в TikTok и Instagram кавер-версии различных песен, исполняя их под гитару. Самая известная его работа – песня «Венера-Юпитер», записанной по контракту с лейблом Zion Music.

Теперь же исполнитель выпустил кавер на песню «200 по встречной» группы «Тату».

«Эта песня отличается от моих предыдущих релизов. Она более осознанная, взрослая, самобытная и новая. Надеюсь, что откроюсь для вас с новой стороны», – прокомментировал Иван.

Фото: instagram.com/dmitrienko_vanya