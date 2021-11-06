Глава Красноярска рассказал, как продвигается реконструкция цирка

Глава Красноярска Сергей Ерёмин рассказал о том, как продвигается реконструкция цирка на правом берегу. По его словам, ход работ беспокоит его так же сильно, как и остальных горожан.

Из-за того, что в начале текущего года были введены новые требования к содержанию животных, администрацией решила изменить проект реконструкции цирка, ведь если новые требования не были соблюдены, то цирк мог бы не пройти лицензирование и не начать свою работу. По новому плану изменится и гребёнка зрительного зала – увеличится расстояние между креслами.

На текущий момент к реконструкции цирка привлекли уже второго генподрядчика.

«Все демонтажные работы проведены, инженерные системы уже смонтированы. После прохождения экспертизы обновлённого проекта будет решаться вопрос с финансированием работ по восстановлению. Понимая значимость этого объекта для красноярцев, я не сомневаюсь, что Росгосцирк и поддержка края позволят провести все работы, чтобы вдохнуть новую жизнь в этот знаковый объект правобережья и получить один из самых достойных цирков страны», – отметил Сергей Еремин.

Фото: instagram.com/eremin__krsk/