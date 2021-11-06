В Ачинске пропал 12-летний подросток

Ачинские полицейские ищут пропавшего 12-летнего мальчика. Заявление в дежурную часть поступило накануне вечером от его отца.

Подросток ушел из дома и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно. Мальчик по телефону вышел на связь, но не говорит о том, где находится.

На текущий момент к поиску подростка привлечены весь личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, а также наружные наряды полиции.

Приметы юноши:

На вид: рост около 165 см, волосы светло-русые, европейский тип лица, худощавого телосложения.

Был одет: куртка серого цвета, черная шапка, сапоги черного цвета, трико спортивное серого цвета.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости