После выходных два красноярских ВУЗа продолжат учить на «дистанционке»

После окончания нерабочих дней, 8 ноября, два красноярских ВУЗа перейдут на дистанционный формат обучения. Это СФУ и СибГУ.

С 8 ноября два красноярских ВУЗа перейдут на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили СФУ и СибГУ. Домашнее обучение продлится до 13 ноября. Решение об учёбе в последующие дни будет принято позже, в зависимости от эпидемиологической ситуации.



При этом библиотека СФУ будет работать в штатном режиме, а в корпуса университета можно будет зайти, как обычно, по удостоверению и при проверке температуры.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов