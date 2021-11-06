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После выходных два красноярских ВУЗа продолжат учить на «дистанционке»

Главная Общество
Красноярск
11:11 6 Ноября 2021
красноярск, интернет, вузы
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После окончания нерабочих дней, 8 ноября, два красноярских ВУЗа перейдут на дистанционный формат обучения. Это СФУ и СибГУ.

С 8 ноября два красноярских ВУЗа перейдут на дистанционный формат обучения. Об этом сообщили СФУ и СибГУ. Домашнее обучение продлится до 13 ноября. Решение об учёбе в последующие дни будет принято позже, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

При этом библиотека СФУ будет работать в штатном режиме, а в корпуса университета можно будет зайти, как обычно, по удостоверению и при проверке температуры.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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