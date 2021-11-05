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В красноярском оперштабе опровергли сообщения о введении комендантского часа

Главная Общество
Красноярск
14:54 5 Ноября 2021
регион, вирус, сообщение, в красноярском крае, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Оперативный штаб Красноярского края опроверг сведения о якобы предстоящем с 8 ноября введении комендантского часа в регионе. Там назвали ложными соответствующие предупреждения, появившиеся в чатах и социальных сетях.

«Обращаем внимание, что данная информация является ложной. Правительство Красноярского края не планирует введение вышеперечисленных мер на территории региона. Сообщения рассылают мошенники», - говорится в сообщении оперштаба.

Сообщения о введении комендантского часа сегодня получили, в частности, крупные предприятия, больницы, школы и университеты. В них также говорилось о том, что решено приостановить работу учреждений образования, общепита и торговли.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, к 4 ноября в Красноярском крае было выявлено 134,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Коллективный иммунитет находится на уровне 44,2%.

Фото: © оперативный штаб Красноярского края

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