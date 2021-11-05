В Красноярске заработал бот для проверки очереди в пунктах вакцинации

Специальную программу, с помощью которой можно узнать об очереди во внебольничные пункты вакцинации от коронавируса, запустил Центр управления регионом Красноярского края.

Бот под названием @vakcinatut_bot работает в Telegram. После его запуска можно выбрать район Красноярска, а затем и пункт вакцинации для похода за прививкой. Также в нём могут узнать, о реальном количестве человек в очереди на вакцинацию в конкретном пункте.

Информация на ресурсе обновляется три раза в день: в 12:00, 15:00 и 18:00. Данные дублируются в Telegram-канале Оперштаб. Коронавирус. Красноярск.

Фото: ©«Роев ручей»