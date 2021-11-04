В Красноярском крае коронавирусом заболели ещё 718 человек

За сутки от коронавируса погибли 30 человек. Всего же с начала пандемии — 6 698.

Подтверждённых диагнозов на 4 ноября — 718. С начала пандемии — 134 059. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 118 041 (+ 651 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 46 373 жителя Красноярского края (+ 3 853 за сутки), снято с медицинского учёта 3 671 человек.

4 011 293 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 13 585 за последние сутки).

Напомним, вакцинированы от коронавируса 44,4 % взрослого населения Красноярского края. Первым компонентом вакцинировался 1 миллион 44 тысячи человек, завершили вакцинацию — почти 1 миллион жителей региона.

Первым компонентом за последнюю неделю привились 57 тысяч человек.

Больше всего вакцинируются в Шарыповском (66,6 %), Ирбейском (59,9 %) и Северо-Енисейском (59,4 %) районах.

Первым компонентом в краевой столице привились 447 тысяч человек. Лидируют по городам также Дивногорск (48,2 %) и Бородино (46,9 %).

Меньше всего вакцинируются в Берёзовском (35,5 %), Курагинском (34,7 %) и Краснотуранском (35,1 %) районах.

Фото: vk.com/shtabkrskstate