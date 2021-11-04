Запрет на массовые мероприятия в школах продлили до 2024 года

Роспотребнадзор до 2024 года продлил действие санитарных правил по работе школ в условиях новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в постановлении главы ведомства, опубликованном 3 ноября на официальном портале правовых актов.

За каждым классом останется закреплённым отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание уроков и перемен будут составлять, чтобы контакты между учащимися были минимальными.

До 1 января 2024 года сохранится запрет на проведение массовых мероприятий с участием разных классов или групп.

Напомним, красноярские школьники начнут посещать школы после 7 ноября, исключения – классы, сидящие на карантине.

Отмечается, что директора школ самостоятельно решают, переводить учеников на дистанционное обучение или нет.

Напомним, во всех образовательных учреждениях есть утренние фильтры, рециркуляторы воздуха, бесконтактные термометры и средства дезинфекции. Сами помещения проветривают, убирают, а контактные поверхности дезинфицируют.

Занятия начнутся с 8 ноября.

Кстати, систему QR-кодов о вакцинации не отменят после 7 ноября. Более того, перечень объектов, куда нельзя будет попасть без кода, собираются расширить.

Роспотребнадзора предполагает ввести QR-коды в кафе, ресторанах, парикмахерских, салонах красоты, спа, массажных салонах, гостиницах, пансионатах, санаториях, базах отдыха, бассейнах и фитнес-залах.

Фото: © Сергей Ещенко / РИА Новости