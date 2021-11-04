Пик четвёртой волны коронавируса в Красноярском крае ожидается в конце ноября

Как сообщил в интервью НГС главный врач КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» Егор Корчагин, судя по тому, как протекали вторая и третья волны, предполагается, что пик четвёртой волны коронавируса придётся на 17–20 ноября.

— Раньше число заболевших росло каждый день, достигало пика и так же постепенно снижалось. В течение последних двух недель мы наблюдаем зигзагообразное течение волны: в один день поступает сразу много пациентов, на следующий день — затишье. Потом снова всё повторяется, — рассказал главный врач.

Напомним, за сутки от коронавируса погиб 31 человек. Всего же с начала пандемии — 6 648.

Подтверждённых диагнозов на 3 ноября — 709. С начала пандемии — 133 341. Темп прироста заболеваемости — 0,5 %.

Всего вылечили 117 390 (+ 628 человек за сутки).

Под медицинским наблюдением находятся 46 191 житель Красноярского края (+ 3 819 за сутки), снято с медицинского учёта 3 671 человек.

3 997 708 тестов проведено на коронавирус с начала пандемии (+ 1 067 за последние сутки).

Фото: teriola.com