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На въезде на Коммунальный мост с ул. Дубровинского установили светодиодные сигнальные огни

Главная Общество
Красноярск
17:56 4 Ноября 2021
общество, красноярск, дороги, безопасность
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Светодиодные сигнальные огни встроены в разделительный бордюр и мигают с наступлением темноты. Они помогут обратить внимание водителей на сложный поворот и укажут на наличие разделительного бордюра, сообщили в официальной группе “ВКонтакте” администрации города Красноярска 
 
37 светильников работают от солнечных батарей. Они синхронизируются между собой и мигают друг за другом бегущей дорожкой. 
 
Подобные сигнальные огни были протестированы в прошлом году на загородных трассах. 

Фото: vk.com/krasnoyarskrf 

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