На въезде на Коммунальный мост с ул. Дубровинского установили светодиодные сигнальные огни

Светодиодные сигнальные огни встроены в разделительный бордюр и мигают с наступлением темноты. Они помогут обратить внимание водителей на сложный поворот и укажут на наличие разделительного бордюра, сообщили в официальной группе “ВКонтакте” администрации города Красноярска



37 светильников работают от солнечных батарей. Они синхронизируются между собой и мигают друг за другом бегущей дорожкой.



Подобные сигнальные огни были протестированы в прошлом году на загородных трассах.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf