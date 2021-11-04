На борту разбившегося в Иркутской области Ан-12 было девять человек

Девять человек находились на борту самолета Ан-12, который разбился 3 ноября в Иркутской области в среду. Об этом сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

— По уточнённым данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту самолёта находились девять человек (пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз), - сообщил он.

Четверо — это граждане России, трое - Белоруссии, двое - Украины.

Пока обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек.

Фото: © Пресс-служба правительства Иркутской области

