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На борту разбившегося в Иркутской области Ан-12 было девять человек

Главная Общество
Красноярск
12:08 4 Ноября 2021
общество, происшествия, иркутск, самолет
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Девять человек находились на борту самолета Ан-12, который разбился 3 ноября в Иркутской области в среду. Об этом сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

— По уточнённым данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту самолёта находились девять человек (пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз), - сообщил он.

Четверо — это граждане России, трое - Белоруссии, двое - Украины.

Пока обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек.

Фото: © Пресс-служба правительства Иркутской области 
 

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