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Нетрезвому водителю из Зеленогорска грозит до двух лет лишения свободы

Главная Общество
Красноярск
16:36 4 Ноября 2021
гибдд, водитель, зеленогорск, происшествия, общество
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В Зеленогорске вчера ночью инспекторы ДПС в районе одного из домов по ул. Садовая остановили автомобиль Toyota. За рулём находился местный житель 1980 года рождения. У полицейских возникло подозрение, что мужчина находится в состоянии опьянения. Пройти освидетельствование он отказался. В июле 2020 года водитель уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишён права управления автомобилем на полтора года, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Водителя отстранили от управления, автомобиль поместили на спецстоянку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 2 лет.

Фото: orenburzhie.ru 

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