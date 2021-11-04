Специалисты ЦУР ответили на самые частые вопросы красноярцев о QR-кодах

Система QR-кодом действует в Красноярском крае с 30 октября. Чтобы попасть в ТРЦ, театр, кино или на стадион, нужно показать паспорт и сертификат о вакцинации / справку о перенесённом COVID-19. Специалисты ЦУРа подготовили ответы и разъяснения на самые популярные вопросы о новых коронавирусных ограничениях. Об этом рассказали в официальной группе “ВКонтакте” ЦУР Красноярского края.

Кто проверяет документы на входе?

Это делают сотрудники заведений. Они просят показать документ, подтверждающий вакцинацию или перенесённое в последние полгода заболевание (справка или QR-код) и паспорт.

Нужно ли брать с собой свидетельство о рождении ребёнка?

Нет. Дети могут проходить в здания в сопровождении родителей, у которых есть необходимые документы на себя.

Можно ли показать медотвод от вакцинации?

Нет, этот документ не принимают.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид