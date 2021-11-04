Жителя Ачинска будут судить за добычу краснокнижного осетра

Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 36-летний обвиняемый с июня по август 2020 года на надувной лодке на реке Чулым в районе дер. Бирилюссы Бирилюсского района сетью незаконно выловил три экземпляра рыбы вида осётр сибирский, занесённого в Красную книгу РФ. Сумма материального ущерба водным биологическим ресурсам - более 480 тысяч рублей.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации).

Обвиняемый признал вину и возместил ущерб.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: krk.sledcom.ru