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Жителя Ачинска будут судить за добычу краснокнижного осетра

Главная Общество
Красноярск
11:26 4 Ноября 2021
общество, происшествия, ачинск, браконьер, рыбалка, суд
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Как сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, 36-летний обвиняемый с июня по август 2020 года на надувной лодке на реке Чулым в районе дер. Бирилюссы Бирилюсского района сетью незаконно выловил три экземпляра рыбы вида осётр сибирский, занесённого в Красную книгу РФ. Сумма материального ущерба водным биологическим ресурсам - более 480 тысяч рублей. 

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации). 

Обвиняемый признал вину и возместил ущерб. 

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. 

Фото: krk.sledcom.ru 

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