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В Красноярском крае продолжают массово болеть ОРВИ

Главная Общество
Красноярск
10:23 4 Ноября 2021
вакцинация, грипп, в красноярском крае, общество, заболевание
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На прошлой неделе показатель заболеваемости — 72,9 на 10 000 человек. В основном болеют взрослые. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Самая сложная ситуация с ОРВИ в Новосёловском, Краснотуранском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Саянском районах и в Красноярске.

У обследованных больных ОРВИ за неделю выделили почти 5 % больных гриппом А (H3N2).

На сегодняшний день от гриппа привили более 31 % жителей региона.

Напомним, Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Уже внесены изменения в инструкцию по применению вакцины «Спутник V».

Взаимодействие вакцин полностью изучено, а также одобрено Всемирной организацией здравоохранения. Показано отсутствие снижения иммуногенности при одновременном введении. Вакцины просто вводят в разные части тела, к примеру, в левое и правое плечо.

Фото: © Павел Лисицын РИА Новости 

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