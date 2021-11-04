В Красноярском крае продолжают массово болеть ОРВИ

На прошлой неделе показатель заболеваемости — 72,9 на 10 000 человек. В основном болеют взрослые. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Самая сложная ситуация с ОРВИ в Новосёловском, Краснотуранском, Ермаковском, Идринском, Каратузском, Саянском районах и в Красноярске.

У обследованных больных ОРВИ за неделю выделили почти 5 % больных гриппом А (H3N2).

На сегодняшний день от гриппа привили более 31 % жителей региона.

Напомним, Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Уже внесены изменения в инструкцию по применению вакцины «Спутник V».

Взаимодействие вакцин полностью изучено, а также одобрено Всемирной организацией здравоохранения. Показано отсутствие снижения иммуногенности при одновременном введении. Вакцины просто вводят в разные части тела, к примеру, в левое и правое плечо.

Фото: © Павел Лисицын РИА Новости