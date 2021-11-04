Врачи БСМП смогли поставить на ноги пациентку после серьёзного ДТП

В больницу в тяжёлом состоянии доставили девушку после серьёзного ДТП. Были диагностированы – закрытая осложнённая позвоночно-спиномозговая травма, тотальный «взрывной» перелом пятого шейного позвонка, ушиб шейного отдела спинного мозга. Экстренно она была взята в операционную для восстановления функций спинного мозга, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.

В операционной работал хирург-травматолог, нейрохирург, анестезиолог. Травматологами было проведено вправление вывиха шеи, удалено тело позвонка, который сдавливал спинной мозг. Специальными металлоконструкциями произвели жёсткую стабилизацию сломанных позвонков. После двухчасовой операции пациентку перевели в реанимационное отделение. Уже на следующий день девушка смогла пошевелить руками.

Две недели после операции пациентка находилась под наблюдением нейрохирургов. Проводилась нейропротективная, сосудистая, регидратационная терапия вместе с физиолечением. У девушки начала фиксироваться чувствительность в ногах.

Далее полтора месяца пациентка находилась в отделении медицинской реабилитации. Проводилась ежедневная кропотливая работа реабилитологов, врача ЛФК, физиотерапевта, уролога, инструкторов, эрготерапевтов, медицинских сестёр, психолога.