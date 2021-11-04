Врачи БСМП смогли поставить на ноги пациентку после серьёзного ДТП

В больницу в тяжёлом состоянии доставили девушку после серьёзного ДТП. Были диагностированы – закрытая осложнённая позвоночно-спиномозговая травма, тотальный «взрывной» перелом пятого шейного позвонка, ушиб шейного отдела спинного мозга. Экстренно она была взята в операционную для восстановления функций спинного мозга, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края.
В операционной работал хирург-травматолог, нейрохирург, анестезиолог. Травматологами было проведено вправление вывиха шеи, удалено тело позвонка, который сдавливал спинной мозг. Специальными металлоконструкциями произвели жёсткую стабилизацию сломанных позвонков. После двухчасовой операции пациентку перевели в реанимационное отделение. Уже на следующий день девушка смогла пошевелить руками.
Две недели после операции пациентка находилась под наблюдением нейрохирургов. Проводилась нейропротективная, сосудистая, регидратационная терапия вместе с физиолечением. У девушки начала фиксироваться чувствительность в ногах.
Далее полтора месяца пациентка находилась в отделении медицинской реабилитации. Проводилась ежедневная кропотливая работа реабилитологов, врача ЛФК, физиотерапевта, уролога, инструкторов, эрготерапевтов, медицинских сестёр, психолога.
Из-за спинальной шейной травмы, одной из самых сложных задач стала вертикализация пациентки, так как нарушилась работа автономной вегетативной нервной системы, благодаря которой организм адаптируется под изменение положение тела.
— В первые две недели проводилась пассивная и активная ЛФК, восстановление тазовых функций, массаж, занятия на кинезиологической установке Redcord, продолжалось физиолечение. Эрготерапевт проводил занятия на восстановление мелкой моторики, неоднократно была консультирована заведующим отделением урологии. Достаточно быстро практически полностью восстановилась мышечная сила в ногах, но ходить пациентка не могла из-за грубейшей ортостатической гипотензии. Было принято решение о проведении пассивной вертикализации до трёх раз в день 7 дней в неделю. Стабильную гемодинамику в положении стоя достигли только через месяц. Таким образом были достигнуты реабилитационные цели: стабилизация гемодинамики в положении сидя и стоя, стала доступна ходьба без опоры, регрессировали нарушения функций тазовых органов, частично восстановились утраченные двигательные функции верхних конечностей. При помощи реабилитационного оборудования мы проводили тренировки, которые подготавливали пациентку к ходьбе, по сути, мы научили её заново ходить. К моменту выписки пациентка стала уверенно ходить по ровной поверхности, - рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Артём Арутюнян.
Сейчас девушка выписана домой, реабилитация продолжится амбулаторно.
Фото: kraszdrav.ru