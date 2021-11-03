Под Красноярском появятся два новых кладбища

Красноярские депутаты обсуждают дефицит мест на существующих кладбищах. По словам депутата Дениса Степанова, сейчас идет проектирование двух новых кладбищ. Деньги на это заложены в муниципальный бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

По планам один погост появится в Емельяновском районе рядом с посёлком Индустриальный. Второй, в Березовском районе, рядом с действующим кладбищем «Шинное».

Кроме того, как отмечает Степанов, на существующих кладбищах пройдёт инвентаризация захоронений. Цель этой работы — составить полный электронный реестр могил, создать точную цифровую карту кладбищ. За счёт этого удастся обнаружить свободные участки, а также найти неучтённые могилы ветеранов ВОВ, заботу о которых возьмёт на себя город.

«Бадалык — одно из самых больших кладбищ страны, его площадь больше 240 га. И на этой территории, конечно же, есть бесхозные могилы или даже свободные участки, к которым сейчас нет возможности подобраться. Необходимо навести порядок, обеспечить доступ людей и городских служб во все уголки. Кроме того, мы понимаем, что ещё одно кладбище нам необходимо — Бадалык уже давно не окраина, бесконечно расти он не может, скоро его будут подпирать жилые районы. Поэтому сейчас ведётся работа по поиску и подготовке мест для новых погостов», –рассказал депутат Красноярского городского Совета депутатов Денис Степанов.

Напомним, сейчас на территории Красноярска расположено 10 кладбищ общей площадью 431,28 га.

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